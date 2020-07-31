Нацбанк дозволив Ярославському купити у Пінчука банк "Кредит Дніпро"
Національний банк погодив бізнесмену Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу "Банк Кредит Дніпро", що належить Віктору Пінчуку.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Відповідне рішення 30 липня 2020 року ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку.
Зазначається, що заявник зобов'язався надавати банку повну фінансову підтримку для забезпечення належного фінансового стану.
Нагадуємо:
У квітні Антимонопольний комітет дозволив Олександру Ярославському придбати понад 50% акцій банку "Кредит Дніпро", який належить Віктору Пінчуку.
У січні, в коментарі УП, Ярославський підтвердив, що досяг принципової угоди з Пінчуком щодо придбання банку "Кредит Дніпро".
Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році.
Його єдиним акціонером є компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.
Згідно з даними Нацбанку, на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (12,48 млрд грн) банк займав 19 місце серед 77 діючих.
Економічна правда
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