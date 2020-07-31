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Нацбанк дозволив Ярославському купити у Пінчука банк "Кредит Дніпро"

П'ятниця, 31 липня 2020, 13:40
 

Національний банк погодив бізнесмену Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу "Банк Кредит Дніпро", що належить Віктору Пінчуку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідне рішення 30 липня 2020 року ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку.

Зазначається, що заявник зобов'язався надавати банку повну фінансову підтримку для забезпечення належного фінансового стану.

Нагадуємо:

У квітні Антимонопольний комітет дозволив Олександру Ярославському придбати понад 50% акцій банку "Кредит Дніпро", який належить Віктору Пінчуку.

У січні, в коментарі УП, Ярославський підтвердив, що досяг принципової угоди з Пінчуком щодо придбання банку "Кредит Дніпро".

Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році.

Його єдиним акціонером є компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (12,48 млрд грн) банк займав 19 місце серед 77 діючих.

Економічна правда


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банк Ярославський Пінчук НБУ

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