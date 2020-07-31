"Укравтодор" хоче цьогоріч відкрити смугу руху на мостах-довгобудах у Запоріжжі

"Укравтодор" переходить у цілодобовий режим будівництва мостів-довгобудів у Запоріжжі і планує запустити рух у 2020 році.

Про це сьогодні під час відвідування Запоріжжя повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков, передає Укрінформ.

"План – запустити рух по одній смузі цього року. Плануємо також завершити будівництво пілонів - це споруда №10. Зараз вийдемо в цілодобовий режим роботи", - сказав Кубраков.

За його словами, сьогодні на об'єкті працює 200 людей, до середини серпня кількість будівельників збільшиться до 300, а в піковий момент - до 600-650.

За умов стабільного фінансування будівництво мостів завершать за 2 роки.

"7,5 тисячі тонн металу вже замовили. Підрядник отримав у вигляді авансових платежів 1,3 млрд гривень, на які закуповує метал. Метал уже завезли на заводи, наразі готують металоконструкції, а вже тут, на об'єкті, буде виконуватися великовузлове збирання.

Всього на цей рік заплановано фінансування у сумі 3,7 млрд гривень", - зазначив керівник Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Андрій Івко.

Нагадуємо:

В Антимонопольний комітет подали заяву, щодо змови турецьких компаній "Onur" та "Gocay" на тендері по будівництву автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі вартістю 12 млрд грн.

10 квітня Державна архітектурно-будівельна інспекція надала дозвіл на початок будівництва мостів-довгобудів у Запоріжжі.

У тендерній документації повідомлялося, що мост має бути добудований до 31 грудня 2023 року.