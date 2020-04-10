ДАБІ надала дозвіл на початок будівництва мостів-довгобудів у Запоріжжі — Укравтодор

Державна архітектурно-будівельна інспекція надала дозвіл на початок будівництва мостів-довгобудів у Запоріжжі.

Про це повідомив голова Укравтодор Олександр Кубраков у Facebook..

"Гроші на перший етап робіт на мости виділено. Будівельний майданчик на об’єкті облаштовано. І от останній етап підготовки також подолано – ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.

...Є фінансування, надійний підрядник і цілковита підтримка держави. Історичний довгобуд нарешті з’єднає два береги Дніпра", - пише Кубраков.

Він зазначив, що під час отримання дозволів на будівництво мостів вдалося уникнути довгих затримок у часі.

"..Я радий, що не дивлячись на складнощі цього процесу, вдалося уникнути значних затримок у отриманні дозволу на початок робіт на мості. Зараз Укравтодор завершує тендери на великій кількості об’єктів капітального ремонту – очікуємо, що і з ними не матимемо затримок через роботу ДАБІ", - резюмує голова Укравтодору.

Нагадуємо:

Нещодавно голова "Укравтодору" Олександр Кубраков наголосив, що у новій версії держбюджета фінансування будівництва доріг не зменшиться.

Тендер на добудову мосту в Запоріжжі виграла турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, вона запропонувала 11,9 мільярда гривень, початкова ціна на аукціоні сягала 12,3 мільярда гривень.

У документації повідомляється, що мост має бути добудований до 31 грудня 2023 року.

У листопаді минулого року тодішній прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на закінчення будівництва моста в Запоріжжі уряд виділив 1,2 мільярда гривень і пообіцяв здати об’єкт за 2-3 роки.

Економічна правда



