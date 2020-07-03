Новини 3 липня: звільнення голів НБУ та АМКУ, штрафи за фури

Про звільнення Смолія. Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск".

Про звільнення голови АМКУ. Верховна Рада підтримала звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Про штрафи за фуру. За добу правоохоронці разом з представниками Укртрансбезпеки перевірили допустиму вагу 6,6 тисяч вантажівок та виписали 1,7 мільйона гривень штрафів.

Про "зелений" тариф. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №3658, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

Про зростання цін. 94% опитаних українців не згодні, що ціни в Україні зростають надто повільно, а 88% - виступають проти ідей політиків, що країні потрібен вищий курс долара

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Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду пішли на потреби відомств

Парламент ухвалив закон, яким дозволив витрачати кошти фонду з боротьби з COVID-19 на ремонт доріг. Який стосунок ремонт доріг має до боротьби з вірусом? Виявляється, має. Принаймні, так вважають депутати.