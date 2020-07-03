Українці не хочуть швидкого зростання цін та дорогого долара – опитування

ельдар сарахман

94% опитаних українців не згодні, що ціни в Україні зростають надто повільно, а 88% - виступають проти ідей політиків, що країні потрібен вищий курс долара.

Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research на замовлення Центру економічної стратегії.

Респондентам було поставлено питання "Окремі політики вважають, що ціни в Україні зростають надто повільно, і мають рости швидше. Чи погоджуєтеся Ви з ними?" 94% опитаних відповіли на це питання "ні", 2% -- "так" і 4% не визначилися з відповіддю на це питання.

Також респондентам було поставлено схоже питання "Окремі політики вважають, що країні потрібен вищий курс долара, наприклад, 30 грн за долар і вище. Чи погоджуєтеся Ви з ними?" 88% опитаних відповіли на це питання "ні", 5% -- "так" і 7% не визначилися з відповіддю на це питання.

"Додатково ми запитали у респондентів, "Як Ви вважаєте, якщо ціни в Україні зростатимуть швидше, кому це буде більш вигідно?" та "Як Ви вважаєте, якщо курс долара в Україні зросте до 30 грн за долар і вище, кому це буде більш вигідно?", запропонувавши два варіанти відповіді "Простим людям і малому бізнесу" та "Олігархам", - йдеться у результатах дослідження.

88% опитаних впевнені, що швидше зростання цін буде вигідне олігархам, і лише 1% - що простим людям і малому бізнесу.

87% вважають, що зростання курсу долара буде вигідне олігархам, і 2% - що простим людям і малому бізнесу. 11% опитаних було важко відповісти на це питання.

Насамкінець, респондентам було поставлене питання "Згідно із законом, пріоритетом Національного банку є досягнення та підтримка цінової стабільності в державі. На Вашу думку, наскільки добре в останні 2 роки Нацбанк підтримував цінову стабільність?".

28% опитаних обрали варіант "Добре, мене все влаштовувало", 54% -- "Погано, ціни зростали надто швидко", і лише 1% вважають, що "Погано, ціни зростали надто повільно або падали". 17% було важко відповісти на ці питання.

"В проекті постанови Верховної Ради фінансовий комітет парламенту звинувачує керівництво Нацбанку в надмірному фокусі на зниження інфляції і посиленні гривні. Голова комітету Данило Гетманцев заявляв, що утримання інфляції на низькому рівні не сприятиме підтримці економіки України. Водночас, результати опитування показують, що громадяни очікують від політиків та Національного банку саме стабільних цін та курсу національної валюти", - заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Ініціативи політиків підтримати економіку масштабною емісією гривні, що неминуче призведе до стрибка цін і курсу гривні, прямо суперечать очікуванням їхніх виборців", - додав він.

Економічна правда