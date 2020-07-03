Смолій пояснив, чому не зміг залишитися головою НБУ попри тиск

Ексголова НБУ Яків Смолій пояснив чи була у нього можливість залишитися на посаді попри тиск.

Про це він повідомив під час пресбрифінгу

"Говорити про тиск, а нічого не робити - це просто говорити. Треба бути більш рішучим і показати, що ми не тримаємося за крісло, ми боремося за інституцію і привернути увагу до тих подій, які відбуваються.

І які наслідки можуть бути, якщо піти на поводу наших опонентів", - зазначив Смолій.

Також журналістка уточнила у Смолія чи була можливість не піддаватися тиску і залишатися на посаді.

"Таке бажання було, але можливості, на жаль, закінчилися", - відповів звільнений голова НБУ.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск".

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Економічна правда