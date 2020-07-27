"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 196 кредитів

За минулий тиждень уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уклали 196 нових кредитних угод на загальну суму 638 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Загалом, станом на 27 липня 2020 року, вже видано 1446 кредитів на загальну суму 2,413 млрд грн.

"Найбільшим попитом бізнесу продовжують користуватися кредити на рефінансування раніше отриманих позик. За минулий тиждень портфель рефінансованих кредитів в рамках програми зріс на півмільярда гривень (564 мільйона гривень).

Він вже перевищив півтора мільярда гривень (1,637 мільярда гривень) і продовжує зростати. Сума заявок на рефінансування склала 6,464 мільярда гривень з моменту запуску цього антикризового продукту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стабільно високим залишається попит бізнесу на інвестиційні кредити в рамках програми. Станом на 27 липня сума заявок на отримання позик в рамках цього продукту склала 5,129 мільярда гривень. Уповноважені банки з моменту запуску програми вже видали інвестиційних кредитів на суму 757,3 млн грн.

Наразі позику у рамках програми можна отримати у 18 банках.

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Нагадаємо:

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Економічна правда