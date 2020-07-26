Оператор ГТС отримав за перше півріччя майже 30 мільярдів доходів

Оператор ГТС за 6 месяцев 2020 отримав 29,4 мільярдів доходів, при чому стаття витрат склала 10,1 мільярдів.

Про це повідомляється у звіті оператора.

За інформацією компанії, найбільше (73%) оператор отримав доходів за надання послуг з транзиту газу з РФ до країн ЄС та Молдови, а інші 27% – за послуги транспортування в Україні, за послуги з добового балансування та інше.

"Варто зауважити, що більше половини витрат були використані на придбання природного газу для виробничих потреб та послуг балансування.

Решта – на технічне обслуговування та поточні ремонти об’єктів ГТС, паливо-мастильні матеріали та реагенти, податки та інші виробничі витрати", - резюмували у звіті.

Нагадуємо:

1 січня 2020 року незалежний оператор газотранспортної системи повністю відокремився від Групи "Нафтогаз" та розпочав автономну роботу – транспортування природного газу для споживачів України та ЄС.

Оператор ГТС України повідомив, що обсяг протранспортованого газу ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з "Газпромом", досягнув 20 мільярдів кубометрів, що на 46% менше ніж за аналогічний період минулого року.

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років. Пізніше Коболєв розповів, чому Газпром підписав договір з Нафтогазом, а не з Оператором ГТС

Економічна правда