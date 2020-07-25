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Оператор ГТС за 6 місяців 2020 протранзитував на 45% менше, ніж у першому півріччі

Субота, 25 липня 2020, 18:00
 

Оператор ГТС за 6 місяців 2020 року протранзитував 24,9 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди, що на 45% менше, ніж у першому півріччі минулого року.

Про це повідомляється у звіті оператора.

Компанія заявляє, що Газпром повністю розраховувався за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких за підсумками півріччя використав 77%.

"Вперше в історії української ГТС транзит газу організовано не тільки для Газпрому, а також на замовлення інших міжнародних компаній – між країнами ЄС через Україну", - повідомляє оператор. 

За словами компанії, в І півріччі 2020 року були здійснені тестові транзитні операції по маршрутах Словаччина-Угорщина, Словаччина-Польща та Угорщина-Словаччина, а також з "митного складу" до Словаччини, Польщі та Угорщини.

Нагадуємо:

1 січня 2020 року незалежний оператор газотранспортної системи повністю відокремився від Групи "Нафтогаз" та розпочав автономну роботу – транспортування природного газу для споживачів України та ЄС.

Оператор ГТС України повідомив, що обсяг протранспортованого газу ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з "Газпромом", досягнув 20 мільярдів кубометрів, що на 46% менше ніж за аналогічний період минулого року.

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років. Пізніше Коболєв розповів, чому Газпром підписав договір з Нафтогазом, а не з Оператором ГТС

Економічна правда

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ГТС транзит газ

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