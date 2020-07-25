Нові єврооблігації дозволять економити близько мільярда гривень на рік — радник президента

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що нещодавнє розміщення єврооблігацій дозволять зекономити близько мільярда гривень на рік.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ZIK.

"Знакова додаткова подія, яка відбулась цього тижня, - це розміщення наших європейських облігацій. Їх було розміщено на 2 млрд доларів. Фактично, вони замістили ті старі борги, які були зроблені раніше попереднім урядом на більш довгий термін і дешевше", - заявив радник президента.

За його словами це дозволить економити приблизно мільярд гривень на рік.

Нагадуємо:

Україна оголосила про прайсинг нових 12-річних єврооблігацій з найвищим пріоритетом на суму 2 млрд доларів, номінованих в доларах, та результати пропозиції обміну єврооблігацій з погашенням у 2021 та 2022 роках.

Україна за рахунок нового випуску єврооблігацій з погашенням в 2033 році на 2 млрд дол викупить єврооблігації з погашенням у 2021 і 2022 роках на номінальну суму відповідно 434,819 млн дол і 371,341 млн дол.

Напередодні Мінфін, після скасування розміщення на початку липня, успішно розмістив облігації на 2 млрд доларів, дохідність нового випуску - 7,25% з погашенням у березні 2033 року.

До цього Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 млрд дол з можливістю викупу на 750 млн дол єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

"Враховуючи несподівану заяву про відставку голови Національного банку Якова Смолія, міністерство фінансів прийняло рішення про скасування раніше оголошених пропозицій єврооблігацій та обміну, для того, щоб надати інвесторам достатньо часу на оцінку цих новин", - заявив тоді міністр фінансів Марченко.

Угода була розпочата 1 липня. Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%.

Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) становив 7,5 млрд доларів.