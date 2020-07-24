Зеленський запевнив керівництво ЄБРР, що Нацбанк залишиться незалежним

Президент Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з керівництвом ЄБРР запевнив, що зі зміною голови Нацбанку політика НБУ залишиться такою ж ефективною.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"В.о. президента ЄБРР Юрген Рігтерінк привітав важливі реформи в Україні, відзначивши, зокрема, боротьбу з корупцією, ухвалення законів про концесію, про ринок землі, про приватизацію, банківського закону, а також призначення нового голови Національного банку України.

Також він відзначив успішне розміщення Україною євробондів, підписання нової кредитної угоди з Європейським Союзом і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом", - йдеться у повідомленні.

"Володимир Зеленський зауважив, що минулого року портфель проектів ЄБРР в Україні склав 1,1 млрд євро. Глава держави висловив сподівання на ще динамічніше нарощування співпраці в поточному році", - додали в Офісі президента.

В. о. президента ЄБРР підкреслив, що Банк готовий надавати Україні ще більше підтримки в часи кризи, і за цей рік інвестував в Україну понад 300 млн євро.

Зеленський заявив, що Україна "послідовно підтримує співпрацю з міжнародними партнерами", зокрема з МВФ та Світовим банком.

За його словами, уряд працює над виконанням умов для отримання другого траншу кредиту МВФ та ЄС.

Він також запевнив, що зі зміною голови Національного банку, яким нещодавно був призначений Кирило Шевченко, політика НБУ залишиться такою ж ефективною.

"Я хочу вас запевнити в тому, що НБУ залишиться й надалі незалежною інституцією та проводитиме зважену монетарну політику", - сказав президент.

Також Зеленський висловив сподівання, що ЄБРР продовжить співпрацю з Україною щодо фінансування інфраструктурних проектів.

"Насамперед маю на увазі розбудову доріг, залізничної інфраструктури та річкового транспорту. Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб уже до кінця року підписати угоду на 450 мільйонів євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг", - зазначив він.

Економічна правда