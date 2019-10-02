Рада підтримала створення Бюро фінансових розслідувань

2 жовтня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект про Бюро фінансових розслідувань.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 270 народних депутатів, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Законопроект розроблено з метою розділення сервісної та правоохоронної функцій Податкової служби, ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій.

Проект передбачає створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через Міністра фінансів.

Бюро фінансових розслідувань – орган досудового розслідування, основним завданням якого буде запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.

Бюро фінансових розслідувань складатиметься з центрального апарату і територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи.

Гранична чисельність працівників, а також умови та розміри оплати праці будуть встановлені Кабінетом міністрів.

Передбачається можливість переходу колишніх працівників податкової міліції на службу до Бюро фінансових розслідувань на загальних підставах за результатами проведення конкурсу.

Бюро фінансових розслідувань здійснюватиме самостійне проведення оперативно-розшукової діяльності, фізичний захист працівників буде надаватись органами Національної поліції.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів тимчасово залишив функції податкової міліції в Державній фіскальній службі.