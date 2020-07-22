Уруський пообіцяв Кабміну півмільйона робочих місць у стратегічних галузях без визначення таких галузей

Кабмін затвердив постанову про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості без чіткого визначення таких стратегічних галузей. При цьому в прогнозуванні впливу новоствореного органу міністр Олег Уруський вказав залучення "в стратегічних галузях промисловості 500 тис осіб з високою зарплатою" до 2024 року.

Про це йдеться в проєкті Постанови, яку оприлюднила експертна організація StateWatch.

Зокрема в документі зазначена лише одна галузь - оборонно-промисловий комплекс.

"Основним завданням такого міністерства є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері функціонування та розвитку стратегічних галузей промисловості, в першу чергу оборонно-промислового комплексу", - пояснюється в записці до проєкту Постанови.

Серед короткострокових та середньострокових впливів, окрім півмільйона нових робочих місць, Олег Уруський виділив такі:

значне збільшення бюджетних надходжень та зборів до державних фондів з 2021 року; щорічне збільшення відрахувань до державного бюджету у розмірі орієнтовно від 3 млрд грн за рахунок додаткового мультиплікаційного ефекту в стратегічних галузях промисловості з 2021 року; зростання ВВП до 5% щороку; збільшення частини обробних галузей у загальній структурі економіки до 20% до 2024 року.

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"Те, що новий міністр обіцяє залучення півмільйона осіб в стратегічні галузі промисловості без чіткого визначення таких галузей, і Кабмін голосує за це, говорить про те, що до утворення нового відомства на Грушевського підійшли цілком формально", - заявив голова StateWatch Гліб Канєвський.

Нагадуємо:

22 липня Кабінет міністрів утворив новий орган - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

16 липня Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

"Найперше завдання - налагодження системи, щоб позбутися того хаосу, у якому перебуває наша промисловість. Ми плануємо співпрацювати з профільними асоціаціями, у нас є спільні напрацювання. Тільки разом ми зможемо вийти з тієї кризи, у якій опинилась наша промисловість", - сказав Уруський перед голосуванням.

Напередодні в Офісі президента був створений неформальний номінаційний комітет, який обирав попередньо запрошених до співбесід кандидатів.

Номкомітет працював таємно, тому депутатам правлячої фракції довелося листом просити залучити їх до відбору.

Олег Уруський займав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудуванні.

Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони, Секретаріату Кабінету Міністрів.

У 2015 році він очолював Державне космічне агентство, до того був першим заступником міністра промислової політики.

З квітня він очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Офіційним кінцевим бенефіціаром компанії "Прогрестех-Україна" є академік військових наук Росії Володимир Кульчицький.