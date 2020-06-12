Нардепи просять залучити їх до відбору кандидатів на віце-прем'єра з ОПК

Нардепи просять, щоб до комісії з відбору віце-прем'єра, до відповідальності якого будуть входити питання промислової політики, був включений член Комітету ВР з питань економічного розвитку.

Про це йдеться у зверненні членів економічного комітету ВР до президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, голови ВР Дмитру Разумкову, голови фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії та прем'єра Дениса Шмигаля. Документ є у розпорядженні ЕП.

"Пропозиція ініціювати створення окремої посади або міністерства, яке опікувалося б питаннями промисловості, була висловлена саме членами Комітету ВР з питань економічного розвитку ще 5 лютого 2020 року, у зв'язку з критичним падінням обсягів промислового виробництва.

Комітет з питань економічного розвитку є профільним у питаннях промисловості, а питання промислової політики відносяться до предметів відання Комітету", - йдеться у зверненні.

"Ми наполягаємо, щоб у випадку формування комісії з відбору кандидатів на посаду у виконавчій гілці влади, до сфери відповідальності якої буде віднесено питання промислової політики, до складу такої комісії був включений член Комітету ВР з питань економічного розвитку як профільний представник", - заявляють нардепи.

Звернення підписав голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха.

Нагадаємо:

Раніше секретар РНБО Данілов повідомляв, що в межах реформування оборонно-промислового комплексу в Україні створять профільне міністерство, також з'явиться посада віце-прем'єра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

За даними УП, створено номінаційний комітет з вибору кандидатури віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування оборонно-промислового комплексу і розвитку космічної галузі.

За словами співрозмовників УП, до комітету увійшли:

президент Володимир Зеленський;

глава Офісу президента Андрій Єрмак;

секретар РНБО Олексій Данілов;

прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

міністр оборони Андрій Таран;

керівник Генерального штабу Руслан Хомчак;

глава парламентського комітету.

У список претендентів наразі входять:

Сергій Тихонов;

Сергій Омельченко;

Віталій Немилостивий;

Олег Уруський;

Валерій Іващенко;

Світлана Панаіотіді.

Економічна правда