Нардепи просять залучити їх до відбору кандидатів на віце-прем'єра з ОПК
Нардепи просять, щоб до комісії з відбору віце-прем'єра, до відповідальності якого будуть входити питання промислової політики, був включений член Комітету ВР з питань економічного розвитку.
Про це йдеться у зверненні членів економічного комітету ВР до президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, голови ВР Дмитру Разумкову, голови фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії та прем'єра Дениса Шмигаля. Документ є у розпорядженні ЕП.
"Пропозиція ініціювати створення окремої посади або міністерства, яке опікувалося б питаннями промисловості, була висловлена саме членами Комітету ВР з питань економічного розвитку ще 5 лютого 2020 року, у зв'язку з критичним падінням обсягів промислового виробництва.
Комітет з питань економічного розвитку є профільним у питаннях промисловості, а питання промислової політики відносяться до предметів відання Комітету", - йдеться у зверненні.
"Ми наполягаємо, щоб у випадку формування комісії з відбору кандидатів на посаду у виконавчій гілці влади, до сфери відповідальності якої буде віднесено питання промислової політики, до складу такої комісії був включений член Комітету ВР з питань економічного розвитку як профільний представник", - заявляють нардепи.
Звернення підписав голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха.
Нагадаємо:
Раніше секретар РНБО Данілов повідомляв, що в межах реформування оборонно-промислового комплексу в Україні створять профільне міністерство, також з'явиться посада віце-прем'єра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.
За даними УП, створено номінаційний комітет з вибору кандидатури віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування оборонно-промислового комплексу і розвитку космічної галузі.
За словами співрозмовників УП, до комітету увійшли:
- президент Володимир Зеленський;
- глава Офісу президента Андрій Єрмак;
- секретар РНБО Олексій Данілов;
- прем'єр-міністр Денис Шмигаль;
- міністр оборони Андрій Таран;
- керівник Генерального штабу Руслан Хомчак;
- глава парламентського комітету.
У список претендентів наразі входять:
- Сергій Тихонов;
- Сергій Омельченко;
- Віталій Немилостивий;
- Олег Уруський;
- Валерій Іващенко;
- Світлана Панаіотіді.
Економічна правда
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