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Нардепи просять залучити їх до відбору кандидатів на віце-прем'єра з ОПК

П'ятниця, 12 червня 2020, 14:07
 

Нардепи просять, щоб до комісії з відбору віце-прем'єра, до відповідальності якого будуть входити питання промислової політики, був включений член Комітету ВР з питань економічного розвитку.

Про це йдеться у зверненні членів економічного комітету ВР до президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, голови ВР Дмитру Разумкову, голови фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії та прем'єра Дениса Шмигаля. Документ є у розпорядженні ЕП.

"Пропозиція ініціювати створення окремої посади або міністерства, яке опікувалося б питаннями промисловості, була висловлена саме членами Комітету ВР з питань економічного розвитку ще 5 лютого 2020 року, у зв'язку з критичним падінням обсягів промислового виробництва. 

Комітет з питань економічного розвитку є профільним у питаннях промисловості, а питання промислової політики відносяться до предметів відання Комітету", - йдеться у зверненні.

"Ми наполягаємо, щоб у випадку формування комісії з відбору кандидатів на посаду у виконавчій гілці влади, до сфери відповідальності якої буде віднесено питання промислової політики, до складу такої комісії був включений член Комітету ВР з питань економічного розвитку як профільний представник", - заявляють нардепи.

 
 

Звернення підписав голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха.

Нагадаємо:

Раніше секретар РНБО Данілов повідомляв, що в межах реформування оборонно-промислового комплексу в Україні створять профільне міністерство, також з'явиться посада віце-прем'єра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

За даними УП, створено номінаційний комітет з вибору кандидатури віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування оборонно-промислового комплексу і розвитку космічної галузі.

За словами співрозмовників УП, до комітету увійшли:

  • президент Володимир Зеленський;
  • глава Офісу президента Андрій Єрмак;
  • секретар РНБО Олексій Данілов;
  • прем'єр-міністр Денис Шмигаль;
  • міністр оборони Андрій Таран;
  • керівник Генерального штабу Руслан Хомчак;
  • глава парламентського комітету.

У список претендентів наразі входять:

  • Сергій Тихонов;
  • Сергій Омельченко;
  • Віталій Немилостивий;
  • Олег Уруський;
  • Валерій Іващенко;
  • Світлана Панаіотіді.

Економічна правда

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