Новини 21 липня: "зелений" тариф, локалізація закупівель, дві підозри екскерівнику "Укравтодору"

Про зелений тариф. Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

Про локалізацію. Верховна Рада на засіданні 21 липня прийняла за основу законпроєкт №3739, який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування, що суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

Про підозри Новаку. Центральне антикорупційне бюро Польщі 21 липня за дорученням НАБУ та САП в межах спільної слідчої групи повідомили колишньому в.о. голови "Укравтодору" Славоміру Новаку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.368 Кримінального кодексу. Також у вівторок прокуратура Варшави висунула відповідне звинувачення.

Про тютюнові компанії. Господарський суд м. Києва відхилив позов "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" до Антимонопольного комітету з вимогою визнати частково недійсним накладання штрафу на загальну суму майже 460 млн грн.

Про гральний бізнес. Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу.

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