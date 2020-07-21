Всі розділи
Укр / Рус

У Польщі офіційно висунули звинувачення екскерівнику Укравтодору

Вівторок, 21 липня 2020, 11:39
 

У вівторок у прокуратурі Варшави висунули звинувачення колишньому керівнику Укравтодору Славоміру Новаку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Славоміра Новака доставили до прокуратури невдовзі по 8 ранку у вівторок. Йому висунули звинувачення в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Новака підозрюють у вимаганні і отриманні майнових і особистих вигод в обмін на надання приватним суб’єктам контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні коштів, отриманих під час цих злочинів.

"В результаті він отримав 1 300 000 злотих (майже 300 тис. євро – ред.)" - сказала речниця окружної прокуратури Варшави Мирослава Хир.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Затримані разом з Новаком Даріуш З. і Яцек П. заслухали звинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей і отриманні майнових вигод.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.

Як повідомлялося, напередодні Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни та колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака.

Європейська правда 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Польща Укравтодор

powered by lun.ua
Матеріали за темою
За місяць кількість пропозицій по роботі за кордоном для українців збільшилась на 20% 20 липня 2020, 13:58
У Польщі за підозрою в корупції затримали екскерівника "Укравтодору" Новака 20 липня 2020, 09:53
"Газпром" виплатив Польщі 1,5 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу 1 липня 2020, 12:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!