"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 110 нових кредитів

За минулий тиждень уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уклали 110 нових кредитних угод на загальну суму 324 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Загалом, станом на 20 липня 2020 року, вже видано 1250 кредитів на загальну суму 1,775 мільярда гривень.

"Найбільше активізують програму угоди в частині рефінансування раніше наданих кредитів. Портфель рефінансованих кредитів вже перевищив мільярд гривень (1,073 мільярда гривень) і продовжує зростати. Сума заявок на рефінансування склала 5,6 мільярда гривень з моменту запуску цього антикризового продукту", - йдеться у повідомленні.

Загальна сума заявок на інвестиційні кредити склала 4,838 мільярда гривень. А портфель наданих кредитів в рамках цього продукту програми сягнув вже 687,424 мільйона гривень.

"Кожен другий (55%) кредит на умовах програми "Доступні кредити 5-7-9%" отримують підприємства, які працюють у сільському господарстві. 14% виданих позик припадає на підприємців зайнятих в переробній промисловості. І 12% - бізнес в оптовій та роздрібній торгівлі", - додали у Мінфіні.

У регіональному розрізі програми найактивнішими поки що є підприємці Харківської, Київської та Сумської області.

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Нагадаємо:

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Економічна правда