У НАБУ розповіли про підозри у справі Новака

У рамках справи про створення злочинної організації, у рамках якої затримано екс-керівника "Украводору" Славоміра Новака, є підозри 4 особам, плануються ще підозри.

Про це на брифінгу розповіли керівники НАБУ і САП.

"Якщо я не помиляюсь, 4 осіб, на території Україні - поки 1, у Польщі - троє, серед яких керівник "Укравтодору", ще плануються підозри", - розовів в.о. голови САП.

Нагадаємо:

Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих - екскерівник "Укравтодору" Славомір Новак.

НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі та Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові та на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

НАБУ спільно з польськими колегами встановило, що посадові особи "Укравтодору" створили злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні.

Економічна правда