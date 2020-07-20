У НАБУ розповіли деталі справи, по якій у Польщі затримали Новака

НАБУ спільно з польськими колегами встановило, що посадові особи "Укравтодору" створили злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні.

Про це на брифінгу заявив голова НАБУ Артем Ситник.

"Розслідувалося кримінальне провадження щодо посадових осіб "Укравтодору". Було встановлено, що рядом осіб було створено злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли кошти для ремонту доріг в Україні.

Паралельно з цим процесом приблизно таке ж саме розслідування відбувалось і в Польщі. У листопаді 2019 року була створена міжнародна спільна слідча група", - розповів голова НАБУ Артем Ситник.

За його словами, зараз на території України - Києві, Львові - та на території Польщі проводяться більше 50 обшуків.

"На сьогоднішній день притягнуто до кримінальної відповідальності 4 особи, ряд осіб затримані, у тому числі керівник "Укравтодору", зараз обшуки закінчуються, і ми сподіваємось, що здобудем ще додаткові докази того, що документувалось на протязі тривалого часу", - додав Ситник.

"Злочинні дії фактично розпочинались на території України, а закінчувались і предмет неправомірної вигоди отримувався уже на території іншої держави", - додали в НАБУ.

"Подальші кроки - обрання запобіжних заходів щодо тих осіб, які відпрацьовуються на причетність до цих злочинів, а також - блокування і арешт коштів, активів цих осіб як на території України, так і на території Польщі", - підкреслив Ситник.

У САП додали, що слідчі дії тривають, тому поки не можуть називати компанії, причетні до злочинних дій.

"Події, які досліджувались у рамках слідчої групи - це події 2016-2019 років. Колишній в.о. голови "Укравтодору" з використанням свого службового становища вживав заходів щодо отримання для себе і для третіх осіб неправомірної вигоди.

Один із епізодів стосувався будівництва доріг на території України, коли українські компанії виконували будівництво, але з тих чи інших причин не могли виконати його до кінця у відповідні строки, і в.о. голови "Укравтодору" висловлював пропозиції, що за певну винагороду він "вирішував" їх проблеми щодо продовження договорів, уникнення штрафних санкцій", - розповіли у САП.

"Спосіб був специфічний, коли на території Польщі створювалось підприємство, і за рахунок неправомірної вигоди, яка передавалась або через треті юрособи, або готівкою, ці кошти поповнювали статутний капітал цього підприємства. У такий спосіб легалізовували кошти.

Інший епізод - це також в.о. голови "Укравтодору" пропонував створити одне спільне підприємство на території Польщі, з одним із міжнародних підприємств, яке здійснює будівництво доріг, він пропонував свої послуги щодо сприяння і пропонував, що 50% статутного капіталу компанії буде надано його людьми. І після завершення роботи в України планував очолити або увійти у наглядову раду компанії", - заявили на брифінгу.

"Сума тендерів, яка відпрацьовується, складає 270 млн євро", - додав Ситник.

Нагадаємо:

Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих - екскерівник "Укравтодору" Славомір Новак.

НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі та Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові та на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

Економічна правда