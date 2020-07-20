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Затримання Новака: НАБУ і САП проводять обшуки в "Укравтодорі"

Понеділок, 20 липня 2020, 10:35
 

НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі та Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові та на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

"Слідчі дії здійснюють силами міжнародної слідчої групи в офісах Укравтодору, компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також за місцем проживання колишніх посадовців державної агенції та громадян Польщі-ймовірних учасників злочинної організації.

В ході слідчих дій в Польщі затримано за підозрою у вчиненні корупційних злочинів колишнього керівника Укравтодору, громадянина Польщі. Деталі – згодом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих - екскерівник "Укравтодору" Славомір Новак.

Економічна правда

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Укравтодор НАБУ

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