У НАБУ розповіли про подвійне громадянство Новака

У екс-керівника "Укравтодору" Славоміра Новака, якого затримали у Польщі за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, подвійне громадянство.

Про це на брифінгу заявив голова НАБУ Артем Ситник.

"Щодо громадянства, на сьогоднішній день, за нашими даними, у головного підозрюваного подвійне громадянство - України і Польщі", - розповів Ситник.

"З приводу підозри - ексголові "Укравтодору" пред'явлено підозру польською стороною у межах законодавства Польщі. Підозри, які підготовлені детективами НАБУ, направлені в Польщу для оголошення підозрюваних там, і так само деякі підозри передані нам польською стороною", - сказав в.о. голови САП.

"Щодо можливої екстрадиції - ми не бачимо принципової різниці, де буде відбуватися суд. Більш цікаво буде з приводу майна, яке буде арештоване, але це окрема історія. На нашу думку, є спільна робота з польськими колегами, екстрадиція, при тому що є польське громадянство, не є принциповою", - підкреслив Ситник.

Нагадаємо:

Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих - екскерівник "Укравтодору" Славомір Новак.

НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі та Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові та на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

НАБУ спільно з польськими колегами встановило, що посадові особи "Укравтодору" створили злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні.

Економічна правда