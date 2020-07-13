Офіційний курс: гривня суттєво ослабла до долара і євро
Понеділок, 13 липня 2020, 18:38
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 14 липня на рівні 27,09 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,69 гривні (на 13 липня - 30,40 гривні).
Нагадуємо:
13 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,09 - 27,11 гривні.
13 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 13 липня на рівні 26,95.
Економічна правда
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