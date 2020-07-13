Закриття міжбанку: гривня утримує позиції

13 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,10 - 27,12 гривні;

Євро – 30,76 - 30,79 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,94 – 27,18 гривні. Євро купують по 30,18 гривні, продають по 30,68 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,03 - 27,15 гривні, євро - 30,37 - 30,52 гривні.

Нагадуємо:

13 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,09 - 27,11 гривні.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 13 липня на рівні 26,95.

Економічна правда