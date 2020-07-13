Мінфін прозвітував про 5 місяців роботи програми "Доступні кредити 5-7-9%"

За 5 місяців програми "Доступні кредити 5-7-9%" кредити отримали 1140 підприємців на загальну суму 1,45 млрд грн, з них - 106 угод на 360,136 млн грн підписали за минулий тиждень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Загалом програма на 66% забезпечила зростання загального кредитного портфеля банківської системи у національній валюті за лютий-травень 2020 року, які можна назвати найважчими місяцями жорсткого карантину.

Кожен шостий, хто відповідає базовим критеріям програми і звернувся в банк з повним пакетом документів, отримує кредит. Такий відсоток задоволення заявок відповідає загальній статистиці по власних банківських програмах", - йдеться у повідомленні.

Водночас відмови отрммали близько 34,5% заявників.

Зазначається, що найчастіша причина відмови банку - ділова репутація позичальника (негативна кредитна історія, поганий фінансовий стан, кримінальні справи тощо).

Близько 3100 заявок зараз знаходяться на різних стадіях розгляду у банках.

"За п’ять місяців уряд тричі змінював Програму "Доступні кредити 5-7-9%", шукаючи рішення тих проблем, з якими стикалися підприємці на шляху до своїх доступних кредитів. Перед кожною зміною Програми були ретельно опрацьовані пропозиції банків, представників різних асоціацій та підприємців", - нагадали у Мінфіні.

Позику в рамках програми можна отримати в 16-ти банках: АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк", АТ АКБ "Банк Львів", ПАТ "Пумб", ПАТ "Банк Альянс", ПАТ "Банк Восток", АТ "Кредобанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Таскомбанк", АТ "Альфа-банк", АТ "КБ "Глобус", АТ "Мегабанк", АТ "Полікомбанк", АТ "Кредіагрікольбанк".

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Нагадаємо:

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Економічна правда