Програма з часткового безробіття зберегла понад 300 тисяч робочих місць — Петрашко

Завдяки держпрограмі з часткового безробіття вдалося зберегти понад 300 тисяч робочих місць.

Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко, передає прес-служба відомства.

Зазначається, що станом на 9 липня до центрів зайнятості роботодавці подали понад 190 тисяч пакетів документів (з них понад 164 тисяч – від ФОПів).

"Вже прийнято понад 165 тисяч рішень для здійснення виплат 312 тис працівників (з них 143,5 тис – ФОПи). Профінансовано 1 155,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

"Програма по частковому безробіттю дійсно працює. Маємо вже понад 300 тисяч робочих місць, які вдалося зберегти завдяки цій урядовій ініціативі.

Програма діє по всій Україні і охоплює практично всі сектори. Серед учасників, які вже скористалося підтримкою - представники легкої промисловості, харчової промисловості, транспортної галузі, туризму, ресторанного бізнесу та багатьох інших", - розповів Петрашко.

За його словами, серед топ-5 областей за кількістю поданих заявок від підприємців - Львівська, Харківська, Донецька, Сумська, Чернівецька області.

"Через центри зайнятості в червні вдалось працевлаштувати на третину більше осіб (54 тисячі), ніж у травні поточного року. Загалом від початку карантину ця цифра становить 174 тис осіб", - додав мінстр.

Нагадаємо:

Кількість безробітних в Україні перестала рости три тижні тому, але падає показник сплати ЄСВ - це свідчить про переміщення частини робочих місць у тіньовий сектор.

Раніше повідомлялось, що з початку карантину отримали статус безробітного 276 тисяч людей, на сьогодні працевлаштовано 142 тисячі 700 осіб з тих, хто отримав статус безробітного.

За прогнозами Кабміну, у 2020 році буде різке зростання кількості безробітних до 9,4% - у минулому році цей показник становив 8,2%.

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Економічна правда