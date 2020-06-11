Шмигаль: З початку карантину отримали статус безробітного 276 тисяч людей

З початку карантину отримали статус безробітного 276 тисяч людей, на сьогодні працевлаштовано 142 тисячі 700 осіб з тих, хто отримав статус безробітного.

Про це на прес-конференції заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Зараз дійсно складна ситуація для людей в частині втрати роботи. Мікро і малий бізнес - це ті сфери, де була величезна кількість робочих місць. На сьогоднішній день, за останніми даними, кількість офіційно зареєстрованих безробітних - більше 514 тисяч людей.

На 12 березня (коли ми ввели карантин) це було 361 тисяча. З початку карантину отримали статус безробітного 276 тисяч людей", - підкреслив прем'єр.

За його словами, на сьогодні працевлаштовано 142 тисячі 700 осіб з тих, хто отримав статус безробітного.

"Велика кількість створених робочих місць - у сфері "Великого будівництва", ось ці 100 млрд грн на дорожнє будівництво стимулюють створення 23 тисяч робочих місць і ще близько 150 тисяч у супутних галузях", - зазначив прем'єр.

Серед пріоритетів у боротьбі з безробіттям - адаптивний карантин, розвиток малого і середнього бізнесу (програма "Нові гроші" - кредити на розвиток бізнесу, виділять 10 млрд грн гарантій від держави), "регуляторна гільйотина", вдосконалення податкової системи, РРО.

"Зростання цін в "комуналці" не відбулось. Навпаки, уряд працював над тим, щоб ціни на енергоносії, які знижувались, напряму впливали на зниження тарифів", - додав Шмигаль, відповідаючи на питання журналістів.

"Щодо плати за комуналку - на час карантину ми скасували нарахування санкцій. Після карантину, згідно із законом, всі ми маємо платити за компослуги, бо це такий же товар, як і хліб у магазині, за який ми всі платимо", - підкреслив голова уряду.

Нагадаємо:

За прогнозами Кабміну, у 2020 році буде різке зростання кількості безробітних до 9,4% - у минулому році цей показник становив 8,2%.

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Економічна правда