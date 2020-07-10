Найбільшу вітроелектростанцію у Європі почнуть будувати у Запорізькій області у жовтні

Норвезька компанія NBT у жовтні розпочне будівництво вітрової електростанції "Зофія" загальною потужністю 792,5 МВт у Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

У грудні 2019 року між Запорізькою ОДА та компанією NBT було підписано договір про співпрацю, в рамках якого були досягнуті домовленості про залучення інвестиції в інфраструктуру області.

Загальна сума інвестиції планується в розмірі 1,2 млрд євро. Повідомляється, що після завершення будівництва проєкт стане найбільшою в Європі береговою вітровою електростанцією.

Реалізація проєкту планується до кінця 2022 року. Фінансування проєкту "Зофія" здійснюється за допомогою банку JPMorgan та із залученням світових фінансових інституцій та експертів.

За словами регіонального менеджера компанії Влада Казака, у 2019 році компанія NBT придбала проєкт будівництва вітроелектростанції загальною потужністю 792,5 МВт на території Якимівської та Кирилівської територіальних громад в Запорізької області (проєкт "Зофія") .

"Розроблена проєктна документація, отримано висновки про вплив на довкілля. Підписано угоди про виконання генеральних підрядних робіт із китайською корпорацією СЕТ.

Проводяться роботи із коригування проєктних та дозвільних документів у зв’язку із зміною постачальників вітрогенераторів та збільшення їх потужності", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

10 червня після довготривалих перемовин з інвесторами уряд ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Урядовий законопроєкт про удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Група учасників ринку сонячної генерації має намір розробити і внести до Верховної Ради альтернативний урядовому законопроєкт про підтримку галузі відновлюваної енергетики.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори

В. о. міністра енергетики Ольга Буславець. Про зв'язки з Ахметовим, переговори із "зеленими" та енергетичну кризу

Економічна правда