У Мінфіні пояснили, коли оприлюднять меморандум з МВФ

Лист про наміри та Меморандум про економічні та фінансові політики опублікують на офіційних ресурсах МВФ, Мінфіну та НБУ одразу після затвердження програми фінансування stand-by Радою директорів МВФ.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Більшість документів Ради директорів МВФ повинні публікуватись невідкладно, водночас вони не можуть публікуватись до дати засідання Ради. МВФ рекомендує державним органам країни-члена утриматись від публікації Листа про наміри та Меморандуму про економічні та фінансові політики до моменту їх розгляду Радою директорів МВФ.

Передчасна публікація може бути сприйнята як упередження рішення Ради директорів та створити хибне враження, що Фонд уже затвердив запит країни-члена", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду із затвердження нової програми фінансування stand-by для України заплановано на 9 червня.

Україна розраховує, що МВФ схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш.

Перший транш Міжнародного валютного фонду у цьому році становитиме 1,9 мільярда доларів, другий - 1,6 мільярда, третій - у 2021 році - 1,5 мільярда.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

Економічна правда