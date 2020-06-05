Марченко про меморандум з МВФ: Збільшення тарифів не передбачається

Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що збільшення тарифів для населення у меморандумі з МВФ не передбачається.

Про це він сказав під час години запитань до уряду.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що слова нардепа Олександра Дубінського про те, що у меморандумі з МВФ вказано про підвищення тарифів на опалення, не відповідають дійсності.

"Наведена вами інформація частково не відповідає дійсності і є брехнею", - відповів Дубінському Шмигаль.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що "збільшення тарифів не передбачається".

"Щодо програми МВФ - там є реформи, які і так ми маємо зробити", - додав він.

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Нагадуємо:

Відповідно до проєкту меморандуму з МВФ, який є у розпорядженні ЕП, урядовці зобов'язуються застосовувати ринкову схему ціноутворення без будь-якої стелі. З 1 липня 2020 року постанова Кабміну про спецзобов'язання "Нафтогазу" з продажу палива для потреб населення втратить чинність.

Починаючи з опалювального сезону 2020-2021 років тарифи на опалення будуть переглядатися не рідше одного разу на рік напередодні старту опалювального сезону.

Уряд обіцяє, що тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати, включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.

Для забезпечення безпеки поставок газу в разі волатильності оптових цін буде створений Тимчасовий гарантований постачальник. ТГП буде обраний на конкурсній основі в червні.

Загалом уряд зобов'язується "докладати зусиль щодо запобігання повторного виникнення квазі-бюджетного дефіциту і посилення конкуренції... для досягнення енергетичної незалежності".

Україна розраховує, що МВФ схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш.

Перший транш Міжнародного валютного фонду у цьому році становитиме 1,9 мільярда доларів, другий - 1,6 мільярда, третій - у 2021 році - 1,5 мільярда.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

Економічна правда