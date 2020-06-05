Податківці за півроку не відповіли, чи була проведена перевірка мережі кіосків пов’язаних із "слугою народа" Андрієм Холодовим на предмет продажу в них підакцизного товару (цигарок) за чеками, що мають ознаки фіктивності.

Про це повідомляють "Схеми".

Раніше журналісти виявили, що компанії "Віктрум" та "Інтертабако", які вели фактичний продаж цигарок у кіосках, пов’язаних із родиною Андрія Холодова, ведуть діяльність, не використовуючи реєстр розрахункових операцій, а видані чеки не відображаються на сайті Державної фіскальної служби в системі "Пошук фіскального чека".

"Зовні чеки з цих тютюнових кіосків майже неможливо відрізнити від чеків із інших місць. Навіть номер касового апарата є. Але це лише означає, що він, найімовірніше, знятий із обліку фіскалів, пояснюють податкові аналітики. А отже, гроші, отримані від таких продажів, можуть проходити поза касою – що є, найімовірніше, порушенням закону", – йшлося у розслідуванні.

Із проханнями перевірити ці чеки на "справжність" "Схеми" звернулися до Державної фіскальної служби, а потім до податкової. Але там відповіді на питання не надали, лише попросили більше часу на їхню підготовку.

Холодов публічно продовжує заперечувати, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. Утім, "Схемам" вдалося знайти документальні підтвердження цього зв’язку.

"Родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдінг Компані"), розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – "Київ Маркет Солюшн"), і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" та "Інтертабако")", – йшлося в матеріалі "Схем".

Пізніше в коментарі журналістам депутат повідомив, що кіпрська компанія REINEWEG LTD, на яку заведена мережа столичних кіосків, була продана "іншому власнику" ще в 2018-му, втім, на прямі запитання, кому він продав цей бізнес, Холодов не відповідає.

Водночас у нещодавно оприлюдненій декларації Андрій Холодов вказав іншу кіпрську компанію L.VDS PROPERTY DEVELOPMENT LTD. "Схеми" знайшли кілька спільних рис з вищезгаданою REINEWEG LTD: в обох одна й та сама секретарська компанія, а юрист задекларованої Холодовим діючої фірми – кіпріот Гіоргос Лантас – і є тією людиною, якій дружина нардепа Катерина Шаховська офіційно передала свої акції компанії, від якої вони тепер відхрещуються.

Нагадуємо:

6 грудня Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова з приводу лобіювання їм табачних правок.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" дійшли висновку, що Холодов відстоював свої інтереси, коли лобіював у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном.

13 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №1049 без резонансної "тютюнової правки" Андрія Холодова, через яку весь закон раніше ветував президент Володимир Зеленський.