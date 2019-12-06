НАБУ взялося за "слугу народу" Холодова через табачні правки

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова з приводу лобіювання їм табачних правок.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь НАБУ на запит

Дослівно НАБУ: "4 грудня детективами НАБУ внесено відомості до ЄРДР за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст.15, ч.2. ст.364 Кримінального кодексу України, а саме: закінченого замаху на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем".

Деталі: Видання нагадало, що журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" дійшли висновку, що Холодов відстоював свої інтереси, коли лобіював у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном.

Розслідувачі встановили, що "слуга народу" через низку підставних осіб та номінальних власників таки пов’язаний з тютюновим бізнесом. Зокрема, з роздрібною торгівлею цигарками у кіосках, та оптовим постачанням тютюнових виробів у точки продажу.

З’ясувалося, що фірма, на яку записані столичні кіоски, де торгують цигарками, належить кіпрській компанії, яка була заснована у маєтку родини Андрія Холодова на Кіпрі у місті Лімасол.

Пізніше депутат зазначав, що кіпрська компанія, на яку заведений цей бізнес, була продана "іншому власнику" ще в 2018-му, але не зміг сказати, кому саме.