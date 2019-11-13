Нардеп, що лобіював тютюнові правки, виявився пов’язаним з цигарковим бізнесом — "Схеми"

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов таки пов’язаний з тютюновим бізнесом, а отже, лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої інтереси.

Це документально доводять журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" у розслідуванні "Слуга родинного бізнесу: кіпрська таємниця депутата Холодова".

Журналісти виявили, що фірма-власник кількох сотень столичних МАФів для торгівлі цигарками – "Київ маркет солюшн" – була заснована в родинному маєтку Холодова на Кіпрі, а компанії, які ведуть фактичний продаж тютюнових виробів у цих кіосках – "Віктрум" та "Інтертабако" – теж із ним пов’язані, хоч це і ретельно замасковано за підставними власниками та неіснуючими адресами реєстрації цих фірм.

У жовтні Верховна Рада ухвалила законопроект №1049 з правкою №8, якою змінюється формула перерозподілу прибутків між різними учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками. Зокрема, збільшується маржа заробітку для оптових і роздрібних продавців тютюнових виробів.

До винесення в залу на голосування ця правка пройшла через комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, і її підтримав голосуванням і публічно лобіює заступник голови комітету Андрій Холодов.

Водночас Холодов публічно заперечував те, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. "Ніякого тютюнового бізнесу в мене ніколи не було", – писав він у Facebook.

Фірма "Київ маркет солюшн", згідно з інвестиційним конкурсом, отримала на 10 років право торгувати в сотнях українських кіосків. Власник компанії – кіпрська Reineweg LTD, акціонером якої з 2007 року була його дружина Катерина Шаховська, а місцем реєстрації фірми слугував їхній родинний маєток у Лімасолі аж до липня 2019 року, поки Холодов не обрався у Раду. При цьому, маєток, яким користується родина народного депутата, залишився місцем прописки компанії більше року після зміни акціонера – Шаховської – на кіпрського номінального власника.

Зв’язок фірми "Київ маркет солюшн" з родиною Андрія Холодова можна простежити через ще одну фірму – товариство "Антикус", де бенефіціаром наразі значиться теща народного депутата – Стелла Шаховська. Нині фірмою-власницею частини київських МАФів керує Ольга Руденко – довірена особа сімейства Холодових. Раніше вона керувала та співволоділа також "Антикусом" – у той час, коли засновником цієї компанії значилася все та ж кіпрська Reineweg.

Господарську діяльність у кіосках "Київ маркет солюшн", як вдалось встановити журналістам за допомогою контрольної закупки цигарок, ведуть компанії "Віктрум" та "Інтертабако". Формальні власниці цих компаній не мають ніякого бізнесу, офіси компаній розташовані в місцях масової реєстрації.

Фінансові звіти цих двох компаній дозволили виявити, що вони офіційно не платять за оренду фірмі-власнику кіосків – "Київ маркет солюшн". При тому, що сама "КМС", згідно з документами, має значні борги і збитки.

Ще одна фірма, яка додатково пов’язує ці компанії між собою та народним депутатом Холодовим – "Сіті Трейдінг Компані". Саме через неї "Віктрум" та "Інтертабако" оптом закуповує цигарки у виробників, якими потім вроздріб торгують у кіосках. Всі ці три компанії, хоч і зареєстровані в різний час, але запрацювали одночасно – з другої половини 2018 року.

Більше того, за даними джерел "Схем" у фінансових контролюючих органах, вже у цьому році пов’язана з Холодовим фірма "Київ маркет солюшн" перерахувала майже сорок мільйонів гривень фірмам-торговцям сигаретами "Віктруму" і "Інтертабако" як фінансову допомогу.

Крім того, за даними з судового реєстру, інтереси всіх чотирьох компаній у судах захищає один і той самий юрист – Дмитро Юхименко.

"Таким чином, родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдінг Компані"), розповсюдження цих партій в кіоски (власник кіосків – "Київ Маркет Солюшн"), та роздрібного продажу у цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" та "Інтертабако")", – йдеться в розслідуванні.

Сам Андрій Холодов продовжує заперечувати свою причетність до тютюнового бізнесу.

У коментарі "Схемам" депутат спершу довго робив вигляд, що не може пригадати, про яку правку йдеться, згодом нібито не міг зрозуміти запитання, чи має його родина у власності мережу кіосків на зупинках. На запитання, чи є він "бенефіціаром" правки, розглянутої його комітетом, депутат відповів:

"За неї проголосували 215 "слуг народу" і 40 депутатів з інших фракцій. Якщо є така статистика, як ви вважаєте, це я є бенефіціаром цієї правки?".

Після цього Холодов обурено перепитав керівника секретаріату комітету, чи мають право журналісти підходити до народних депутатів та спілкуватися з ними до початку засідання.



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