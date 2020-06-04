Разумков вважає, що Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що уряд України має оприлюднити текст меморандуму, який має намір підписати з Міжнародним валютним фондом.

Про це він повідомив на брифінгу передає Інтерфакс-Україна.

"Я переконаний, що уряд повинен буде продемонструвати меморандум, який підписуватимуть із Міжнародним валютним фондом", - сказав Разумков.

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Нагадуємо:

Україна розраховує, що МВФ схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш.

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду із затвердження нової програми фінансування stand-by для України заплановано на 9 червня.

Перший транш Міжнародного валютного фонду у цьому році становитиме 1,9 мільярда доларів, другий - 1,6 мільярда, третій - у 2021 році - 1,5 мільярда.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

Економічна правда