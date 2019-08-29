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Зеленський пропонує Раді відтермінувати штрафи для власників "євроблях"

Четвер, 29 серпня 2019, 16:17

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує відтермінувати застосування штрафів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Відповідний законопроєкт №1030 зареєстрований на сайті Ради.

Наразі текст законопроекту відсутній.

Президент визначив цей законопроект як невідкладний.

Нагадаємо:

22 серпня завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати.

За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тис таких транспортних засобів. Усім їм загрожують штрафи до 170 тис грн і конфіскація.

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Економічна правда

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авто Зеленський законодавство

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