Зеленський пропонує Раді відтермінувати штрафи для власників "євроблях"
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує відтермінувати застосування штрафів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.
Відповідний законопроєкт №1030 зареєстрований на сайті Ради.
Наразі текст законопроекту відсутній.
Президент визначив цей законопроект як невідкладний.
Нагадаємо:
22 серпня завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати.
За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тис таких транспортних засобів. Усім їм загрожують штрафи до 170 тис грн і конфіскація.
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Економічна правда
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