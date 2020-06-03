Новини 3 червня: "маяки" від МВФ, авіасполучення, нова монета

Про "маяки" від МВФ. До 10 червня відбудеться засідання Ради МВФ, на якому приймуть остаточне рішення про виділення Україні траншу загальною сумою 5 млрд доларів.

Про авіасполучення. Кабінет міністрів готовий дозволити внутрішні авіаперельоти з 5 червня, а закордонні - з 15-го червня. Також з 5 червня закладам дозволять приймати клієнтів у приміщеннях.

Про нову монету. З 3 червня 2020 року Національний банк ввів в обіг монету номіналом 10 гривень.

Про Гарантований мінімальний дохід. Кабінет міністрів покращить програму соціальної підтримки населення, створивши цільову програму Гарантованого мінімального доходу.

Про зерно з Держрезерву. Зі складів Держрезерву вкрали зерна на суму 800 мільйонів гривень, яке передбачалося для форс-мажорних ситуацій в країні.

Про електронні трудові книжки. Кабінет міністрів пропонує парламенту законопроєкт, який замінить паперові трудові книжки на електронні - це дозволить призначати пенсії автоматично.

Про дзвінок Зеленського голові "Укрексімбанку". Після того, як бізнесмени Хмельниччини заявили, що мають труднощі з реструктуризацією власних кредитів, взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував голові банку Євгену Мецгеру.

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