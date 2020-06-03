Уряд запровадить Гарантований мінімальний дохід
Кабінет міністрів покращить програму соціальної підтримки населення, створивши цільову програму Гарантованого мінімального доходу.
Про це йдеться в статті Економічної правди.
Зазначається, що програма покликана "ефективно допомагати бідним та вразливим домогосподарствам".
У нову схему будуть об'єднані окремі існуючі соціальні виплати, в тому числі допомога із безробіття.
Розмір гарантованого мінімального доходу буде збільшений в порівнянні з нинішніми мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним. Подробиць щодо ГМД поки немає, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення її адресності.
Детальніше читайте за посиланням: Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ
Економічна правда
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