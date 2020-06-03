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Уряд запровадить Гарантований мінімальний дохід

Середа, 3 червня 2020, 10:10
 

Кабінет міністрів покращить програму соціальної підтримки населення, створивши цільову програму Гарантованого мінімального доходу.

Про це йдеться в статті Економічної правди.

Зазначається, що програма покликана "ефективно допомагати бідним та вразливим домогосподарствам".

У нову схему будуть об'єднані окремі існуючі соціальні виплати, в тому числі допомога із безробіття.

Розмір гарантованого мінімального доходу буде збільшений в порівнянні з нинішніми мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним. Подробиць щодо ГМД поки немає, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення її адресності.

Детальніше читайте за посиланням: Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ

Економічна правда

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соцвиплати безробіття уряд МВФ Кабмін

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