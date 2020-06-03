В Україні ввели в обіг монети номіналом 10 гривень

З 3 червня 2020 року Національний банк ввів в обіг монету номіналом 10 гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Монети номіналом 10 гривень стали дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розплачуватися в торговельних мережах або здійснювати операції в банках.

Перший етап передбачає введення в обіг близько 5 мільйонів монет номіналом 10 гривень, розподілених між регіональними підрозділами Національного банку.

"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 грн на оборотні монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і банкнотами цього номіналу. Поступово - в результаті природного зносу - 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами", - йдеться в повідомленні.

Її діаметр становить 23,5 мм, вага - 6,4 грама. Вона виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам нова 10-гривнева монета істотно відрізняється від оборотних монет номіналом 1, 2 і 5 гривень.

На одній стороні монети зображений гетьман Іван Мазепа, а на інший - номінал (10 гривень) в обрамленні давньоруського орнаменту.

Зазначається, що завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні врешті решт скоротиться до оптимального розміру - 12 номіналів. Загалом у ньому залишиться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень).

Економічна правда