Мінфін у травні зменшив план для митниці на 9 мільярдів, щоб показати ефективність - Нефьодов

У травні Міністерство фінансів зменшило план для Державної митної служби на 9,1 мільярд гривень. Надходження від митниці до держбюджету порівняно з квітнем зменшились на 1 мільярд.

Про це повідомив ексголова ДМС Максим Нефьодов в Facebook.

"Зайшов на сайт Держказначейства. В квітні "неефективний Нефьодов" зібрав в загальний фонд держбюджету 19.6 млрд грн. В травні без мене митниця зібрала на мільярд менше - 18.6 млрд грн.

Зато сам план, порівняно із квітнем, Мінфін зменшив на 9.1 млрд грн (!!!). Вочевидь, була ідея показати, що раніше план не виконувався, а от тепер як понесеться", - пише Нефьодов.

Нагадуємо:

Максим Нефьодов просить суд поновити його на посаді голови Державної митної служби.

24 квітня уряд звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова. Раніше в той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної служби.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільника митниці - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

20 травня Зеленський заявив, що Нефьодов - професійна людина, але цього замало у боротьбі з хабарями та контрабандою на митниці.

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Економічна правда