Всі розділи
Укр / Рус

НБУ визначив курс гривні на наступний тиждень

П'ятниця, 26 червня 2020, 19:02
 

Нацбанк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 30 червня на рівні 26,69.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,95 гривні (на 26 червня - 29,91 гривні).

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 26 червня на рівні 26,70 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,91 гривні (на 25 червня - 30,07 гривні).

26 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.

26 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,71 гривні за долар.

25 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міжбанківський день: гривня подешевшала, НБУ не виходив на ринок 25 червня 2020, 09:15
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники 22 червня 2020, 13:33
Курс валют на 22 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 22 червня 2020, 11:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!