НБУ визначив курс гривні на наступний тиждень

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 9 червня на рівні 26,60.

Про це йдеться у даних НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,15 гривні (на 5 червня - 29,99 гривні).

Нагадаємо:

5 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.

5 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 - 26,61 гривні за долар.

Економічна правда