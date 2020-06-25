Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до євро і послабла долара
25 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,72 - 26,74 гривні;
Євро – 29,97 - 29,99 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,59 – 26,79 гривні. Євро купують по 29,68 гривні, продають по 30,10 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,68 – 26,83 гривні, євро - 29,83 - 29,91 гривні.
Нагадуємо:
25 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,71 гривні за долар. Євро – 30,03 - 30,04 гривні;
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 25 червня на рівні 26,65 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,07 гривні (на 24 червня - 30,12 гривні).
Економічна правда
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