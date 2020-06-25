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Курс гривні до долара послаблюється другий день поспіль

Четвер, 25 червня 2020, 19:45
 

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 26 червня на рівні 26,70 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,91 гривні (на 25 червня - 30,07 гривні).

Нагадуємо:

25 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,71.

25 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74.

Економічна правда

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