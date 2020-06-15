Перемовини щодо концесїі "Херсонського порту" завершені, договір підпишуть у червні — Криклій

12 червня Мінінфраструктури схвалило текст концесійного договору Херсонського морського торговельного порту, його підписання очікується у червні.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Херсонський порт є ключовим морським портом на Дніпрі, який має під’їзні автодороги та залізничне сполучення. Ми успішно завершили переговори щодо проєкту договору концесії цього порту і готуємося до підписання договору найближчим часом.
Нагадаю, що переможець концесійного конкурсу – компанія "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн. Крім цього, понад 18 млн буде вкладено в місцеву інфраструктуру", - відмітив Криклій.
Також 15 червня, відбудеться чергове засідання Робочої групи з питань узгодження положень концесійного договору щодо проєкту в порту "Ольвія".
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Нагадуємо:
12 травня Верховний Суд України скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду, яка блокувала завершення концесійного конкурсу в морському порту Херсона.
21 січня "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання
Раніше Криклій заявляв, що Миколаївський морський порт "Ольвія", стане першим концесійним портом в Україні.
Економічна правда