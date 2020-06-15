Всі розділи
Укр / Рус

Перемовини щодо концесїі "Херсонського порту" завершені, договір підпишуть у червні — Криклій

Понеділок, 15 червня 2020, 15:23
 

12 червня Мінінфраструктури схвалило текст концесійного договору Херсонського морського торговельного порту, його підписання очікується у червні. 

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Херсонський порт є ключовим морським портом на Дніпрі, який має під’їзні автодороги та залізничне сполучення. Ми успішно завершили переговори щодо проєкту договору концесії цього порту і готуємося до підписання договору найближчим часом.

Нагадаю, що переможець концесійного конкурсу – компанія "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн. Крім цього, понад 18 млн буде вкладено в місцеву інфраструктуру", - відмітив Криклій.

Також 15 червня, відбудеться чергове засідання Робочої групи з питань узгодження положень концесійного договору щодо проєкту в порту "Ольвія".

Читайте також: Концесії та арбітраж: кілька уроків для України

Нагадуємо:

12 травня Верховний Суд України скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду, яка блокувала завершення концесійного конкурсу в морському порту Херсона.

21 січня "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання

Раніше Криклій заявляв, що Миколаївський морський порт "Ольвія", стане першим концесійним портом в Україні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

концесія порт Криклій

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Концесії та арбітраж: кілька уроків для України 15 червня 2020, 08:15
Верховний суд розблокував концесію Херсонського порту 13 травня 2020, 09:00
Морський порт "Ольвія" стане першим концесійним портом в Україні 9 травня 2020, 16:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!