Перемовини щодо концесїі "Херсонського порту" завершені, договір підпишуть у червні — Криклій

12 червня Мінінфраструктури схвалило текст концесійного договору Херсонського морського торговельного порту, його підписання очікується у червні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Херсонський порт є ключовим морським портом на Дніпрі, який має під’їзні автодороги та залізничне сполучення. Ми успішно завершили переговори щодо проєкту договору концесії цього порту і готуємося до підписання договору найближчим часом.

Нагадаю, що переможець концесійного конкурсу – компанія "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн. Крім цього, понад 18 млн буде вкладено в місцеву інфраструктуру", - відмітив Криклій.

Також 15 червня, відбудеться чергове засідання Робочої групи з питань узгодження положень концесійного договору щодо проєкту в порту "Ольвія".

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Нагадуємо:

12 травня Верховний Суд України скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду, яка блокувала завершення концесійного конкурсу в морському порту Херсона.