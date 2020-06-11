На будівництво доріг у 2020 році можуть витратити рекордні 125 мільярдів

Видатки державного бюджету на будівництво доріг у 2020 році можуть скласти рекордні 124,9 мільярда гривень

Про це повідомляє ДКСУ та розрахунки Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління КШЕ.

Повідомляється, що у держбюджеті, на будівництво доріг передбачено рекордні 70,6 млрд грн бюджетних коштів. Або 5,5% всіх видатків бюджету на 2020 рік.

Також нещодавно держава гарантувала кредит Укравтодору на 19,3 млрд грн. Повертатись ці кошти будуть за рахунок бюджету.

Якщо додати 35 млрд грн, запропоновані депутатами ( законопроєкт 3509 про виділення коштів з Covid-фонду), то вийде 105,6 млрд грн лише прямих бюджетних видатків у 2020 році. Або 8% видатків бюджету.

Або ж сумарно 124,9 млрд грн бюджетних та позикових коштів на будівництво доріг.

Зазначається, що видатки йдуть через два канали: видатки на фінансування Укравтодору (67,5 млрд грн). Та бюджетна програма Агенства з інфраструктурних проектів, що фінансується за рахунок дорожнього фонду (3,2 млрд грн).

Для порівняння: у 2018 році фактичні витрати на дороги склали 3,9% усіх видатків державного бюджету (38,9 млрд грн), у 2019 - 4,7% (50,57 млрд грн).

Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління КШЕ.

"Хоча в цілому ми підтримуємо бажання влади ремонтувати дороги в країні, потрібно пам’ятати про простий факт: у поточному році кожна четверта гривня видатків бюджету - це гривня "в борг".

У тому числі фінансування Ковід-фонду здійснюється фактично у борг (на відміну від статей, що фінансуються за рахунок Дорожнього фонду, який має чітко визначені законом джерела надходжень).

А значить, значна фінансування будівництва українських дорог також здійснюватиметься в борг", - пояснюють експерти центру.