"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 82 кредити

За минулий тиждень банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 82 нових кредити на загальну суму 104,67 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Загалом, станом на 22 червня 2020 року, вже видали 721 кредит на загальну суму майже в більше ніж півмільярда гривень (509,43 мільйона грн.).

"Розширення кола уповноважених банків збільшує кількість підприємців, які мають можливість отримати державну підтримку. Лише за один минулий тиждень уповноважені банки уклали практично 11% виданих за увесь період дії Програми кредитів", - заявив виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Руслан Гашев.

У Мінфіні нагадали, що на минулому тижні уряд спростив умови участі в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" для мікро- та малого бізнесу. Зокрема, було пом’якшено вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу, знято обмеження щодо напрямків використання коштів та максимальної суми кредиту.

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Нагадаємо:

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Економічна правда