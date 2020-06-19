BofA знизив рейтинг українських цінних паперів через постанову депутатів про Смолія

Bank of America вважає додатковим ризиком рішення комітету Верховної Ради підтримати проект постанови про оцінку роботи голови Нацбанку Якова Смолія.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно глобального дослідження BofA, рейтинг цінних паперів України знижений до "ринкових" (Marketweight), тоді як раніше Україна була в категорії Overweight ("вище за ринок").

Як зазначено в матеріалах дослідження, рішення комітету "стало останньою краплею для зниження рейтингу України".

Поряд з ініціативами з розслідування обґрунтованості грошово-кредитної політики держави, аналітики BofA називають також інші ризики, в тому числі давню ідею про внесення поправок в закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

"Будь-яка з цих ініціатив може потенційно ускладнити прогрес в майбутню співпрацю з МВФ в 2020-2021 рр., Що, ймовірно, буде негативно сприйнято ринком", - пояснює BofA.

Згідно з матеріалами дослідження, нездатність парламенту затвердити програму Кабміну також підсилює невизначеність щодо життєздатності нинішнього уряду в найближчій перспективі.

А рекордно велика кількість нових випадків коронавірусу, пов'язане зі зняттям карантинних обмежень, може потенційно становити ризик економічного локдауна.

Нагадаємо:

Голова Національної асоціації банків України Роман Шпек. називає, проєкт постанови фінансового комітету ВР про оцінку діяльності НБУ є "політичним самогубством", а обгрунтування у документі - "декларативними та незграбними".

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин просить Верховну Раду підтримати рішення фінансового комітету ВР про доповідь голови Нацбанку Якова Смолія.

Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ.

У проєкті постанови зазначається, що правління НБУ, проводячи жорстку монетарну політику як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, не забезпечило в межах своїх повноважень підтримання стійких темпів економічного зростання та відновлення кредитування економіки.

Також зазначається, що темпи зниження облікової ставки були "невиправдано повільними".

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.

Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку, не переглядати терміни повноважень членів правління і юридично захищати його представників.