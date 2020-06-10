Кабмін призначив в.о. міністра екології

Ірина Ставчук

Кабмін призначив Ірину Ставчук першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів та поклав на неї обов'язки в.о. міністра.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 10 червня.

Раніше Ірина Ставчук обіймала посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

У 2006-2017 роках вона працювала в Національному екологічному центрі України і координувала роботу в сфері розробки та впровадження кліматоохоронної політики в Україні, брала участь в міжнародних переговорах ООН зі зміни клімату.

У 2008-2019 роках - координатор Climate Action Network в регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

Нагадуємо:

27 травня Кабінет міністрів перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Економічна правда