Кабмін призначив двох заступників голови Мінекоенерго

Кабінет міністрів на засіданні 12 жовтня призначив заступниками міністра енергетики та захисту довкілля Романа Абрамовського та Олексія Рябчина.

Про це повідомляє прес-служба міністерства у Facebook.

Роман Абрамовський - колишній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (лютий-вересень 2015 року).

Він раніше обіймав посади генерального директора ПрАТ "Укрстальконструкція" (Київ), першого заступника голови правління ПАТ ЄМЗ "Металіст".

Олексій Рябчин - колишній народний депутат від ВО "Батьківщина". У Верховній Раді попереднього скликання Рябчин був головою підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності.

У списку "Батьківщини" на позачергових виборах він йшов під №32 і не пройшов до парламенту IX скликання - за партійними списками "Батьківщина" отримала 24 мандата.

Зазначимо, що Кабінет міністрів постановою №854 від 29 вересня змінив граничну кількість заступників глави Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, збільшивши його з п'яти до восьми чоловік.

Економічна правда