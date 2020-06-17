НАЗК перевірить законопроєкт про гральний бізнес — це відтермінує розгляд у Раді

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе експертизу законопроєкту про легалізацію та державне регулювання азартних ігор. Експертиза призупинить розгляд законопроєкту у строк до 10 днів.

Про це йдеться у документу, який опинився у розпорядженні ЕП.

"НАЗК інформує про початок проведення антикорупційної експертизи проєкту закону 2285-д від 18.12.2019", - йдеться у документі.

Раніше повідомлялось, що депутати можуть розглянути законопроєкт в цілому 18 червня.

Нагадуємо:

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

У законопроєкті, підготовленому до другого читання пропонується створити Комісію з регулювання ринку азартних ігор, яка буде ліцензувати і моніторити ринок.

Цей пункт не співпадав з баченням законопроєкту голови Нацради реформ Міхеїла Саакашвілі, більшість пропозицій якого відкинули. Однак, президент дослухався до Саакашвілі з приводу корупційних ризиків щодо створення комісії і виступив проти.

За пропозицією Саакашвілі, питання визначення уповноваженого органу пропонувалося віддати на розсуд Кабміну.

Утім, податковий комітет вчинив інакше і навіть підтримав поправку депутата фракції СН Олександра Дубінського, яка дає квоту податковому комітету на призначення членів згаданої комісії.

Також у законопроєкті згадується обов’язкове використання системи онлайн-моніторингу, яка зможе запрацювати через 2,5 року.

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Економічна правда