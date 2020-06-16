Гральний законопроєкт можуть прийняти 18 червня

Законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор парламент може прийняти в цілому 18 червня. Також Рада може розглянути окремий законопроєкт щодо оподаткування гральних закладів.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Депутата запропонували вже є п'ять версій до цього проєкту закону, чотири з них передбачають запровадження податку з GGR та податок з прибутку.

GGR – це валовий дохід грального закладу. Для його розрахунку використовується проста формула: GGR = А – В, де "А" – загальна сума зроблених гравцями ставок, а "В" – сума отриманих виграшів. Часто саме цей показник використовують при розрахунку податкових відрахувань. Як правило, сума податку становить певний відсоток від GGR.

17 червня відповідні законопроєкти розгляне податковий комітет і визначиться з основною концепцією. За словами депутатів, ухвалений комітетом проєкт так само може бути винесений в один день з основним законом про легалізацію грального бізнесу.

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Нагадуємо:

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Напередодні до документу подали 3,5 тисячі поправок. Профільний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив його до другого читання, залишивши лише половину.

Економічна правда